2020台南好米季稻田彩繪「蘭下你的人 稻走你的心」圖案亮相。（劉秀芬攝）

台南市長黃偉哲20日到後壁農會參加2020好米季稻田彩繪插秧活動，帶領大家進行「拜田頭」祭天儀式，祈求耕作順利豐收。（劉秀芬攝）

台南市長黃偉哲20日到後壁農會參加2020好米季稻田彩繪插秧活動。（劉秀芬攝）

為推廣在地好米，台南市每年舉辦好米季彩繪稻田活動，以觀光帶動銷售，今年場地再度移師至後壁區，由後壁高中美術班同學一起設計的「蘭下你的人 稻走你的心」圖騰20日公開亮相，彩繪稻田預計10月初好米季活動時可開放參觀。

台南市為台灣重要米倉，去年稻作栽培面積為2萬4076公頃，主要產區為後壁、柳營、白河、六甲等地區，其中後壁區為最大稻米產區，種植面積超過6000公頃。

台南市政府農業局每年舉辦彩繪稻田活動，以帶動台南觀光與台南好米銷售。產區中以後壁區為最大稻米產區，每年生產約超過6千公頃的好米。

黃偉哲20日到後壁農會參加插秧活動，帶領大家進行「拜田頭」祭天儀式，祈求耕作順利豐收，黃偉哲表示，台南辦理彩繪稻田活動已進入第9年，每年都慎選具地方及文化特色圖騰，讓田裡種出漂亮的農作物，從空中拍起來很漂亮，讓觀光客喜歡來，增加觀光資源與景點。

農業局局長謝耀清表示，今年彩繪圖案是邀後壁高中舉辦設計競賽，由前3名同學作品組合成「蘭下你的人 稻走你的心」圖案及「2020國慶煙火選哲台南」字樣，希望遊客旅途中被台南美麗的蘭花攔下，讓最美的稻田烙印在心中，而主視覺為老農與青農一同插秧，象徵著世代傳承與接力。

後壁農會20日將黃、綠、紫、白共4色彩葉水稻秧苗種在於農會旁1.4公頃農地上，預計10月初可以開放民眾登上農會大樓4樓頂登高俯瞰，屆時還有好米季農產品展售及體驗活動，邀請大家10月到台南看煙火，到後壁旅遊買好米。

(中時 )