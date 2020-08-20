雲林縣去年小一新生4824人，今年再減為4718人，經各校努力拉學生，最近完成編班，全縣減少11班，有3校（包括分班、分校）的新生人數是0；109學年度全縣共1610班，班數最多的是麥寮國小，加上海豐分校與楊厝分班共52班。

今年五月全縣國小一年級新生報到有500名未報到，估計減23班，經學校勤加奔走家訪，日前全部報到並編班完畢，共4718人編1610班，比去年4824人編1621班，減11班。

今年小一新生人數掛0的學校有北港育英國小、台西國小五榔分校、口湖國小青蚶分校3所，其中五榔分校目前全校僅小二共2名學生。

新生人數低空飛過0人門檻的有文光國小湖口分校1人、過港分校2人、麥寮國小楊厝分校2人。

109學年度全縣153所國小中，多達104所是六班小校，比去年再增2校：古坑永光國小、斗南石龜國小，2所都是百年老校。

目前全縣班級數最多的是麥寮國小52班（含本校44班、海豐分校6班、楊厝分校2班），本校小一新生就多達7班。全縣班級數第二多的國小是虎尾立人國小49班。

雲林縣目前人口67萬8800多人，前三名是斗六市（10萬8692）、虎尾鎮（7萬0926）、麥寮鄉（4萬7431），根據縣府教育處統計，這三鄉鎮今年小一新生各為1103人、667人、337人。

國中一年級新生今年也減5班，去年全縣32校494班，今年減為489班。

(中時 )