黃子佼（佼佼）與謝震武今(20日)出席「讀者文摘」頒獎典禮，佼佼獲「最受信賴娛樂／綜藝電視主持人」與「最受信賴廣播節目主持人」雙料榮譽；謝震武則是第7次獲獎「最受信賴新聞時事主持人」。昨是第55屆廣播金鐘獎入圍名單出爐，從來沒關心過老公工作的孟耿如，昨得知佼佼廣播金鐘槓龜，向老公開玩笑「你怎麼那麼沒用」，佼佼反駁是她帶屎。

佼佼稱人生運氣最差的時候就是「娶某後，生子前」，昨天廣播金鐘已經槓龜，目前處在娶妻後的階段，表示「怎麼樣都跟耿如有關」。廣播金鐘、電視金鐘集金曲獎於下月底陸續舉行，佼佼透露目前已有娃娃、大霈、瑪麗集黃豪平向他求益，目前約了3攤，分別是廣播金鐘、電視金鐘及金曲獎，笑稱沒開補習班收費太可惜。

面對大批後輩求教，甚至還有其他藝人報名旁聽，佼佼說「我壓力大，搞得像我辦的，也感謝後輩看得起我」，他表示會因材施教，不會把教Lulu那套教大霈，讓他們保有自己特色。佼佼坦言他們畢竟不是真正徒弟，太過耳提面命也不好，憶起當初手把手、一題一題教Lulu，讓他在頒獎典禮時緊張得不得了。佼佼非常看好這些後起之秀，感嘆以前要熬10幾20年才能主持大型頒獎典禮，現在人才濟濟，他也呼籲藝人們要以兩倍速去磨練自己，累積實力。

(中時 )