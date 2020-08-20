綠林慈善盃女子公開賽今天在老淡水球場進行第一回合比賽，83位參賽選手中，只有兩位選手成績低於標準桿，業餘選手安禾佑抓7鳥、2柏忌，以低於標準5桿的67桿暫居領先，職業選手黃靖以低於標準1桿緊追在後。

老淡水球場難度相當高，加上特有的風勢，難倒了眾多好手，安禾佑近況頗佳，上周中國信託女子公開賽並列冠軍，這場比賽也展現絕佳主導氣勢。安禾佑表示，老淡水的球道比較硬，但是跟林口球場很像，所以十分習慣。至於第一洞三推吞 bogey，是因為果嶺速度比練習日快，沒有掌握好。儘管大幅度領先，安禾佑說這個球場有難度，戰況隨時都可能產生變化，她就是做自己該做的，然後保持耐心。

黃靖今天抓6鳥，賺得多，但花掉的也不少，吞下5個 bogey。她說一下場，開球就是往右偏，第1、3、4洞都是開球進樹林，一直到第6洞才改善，前九洞4個bogey。黃靖靠推桿賺進不少桿數，第15至17洞連抓三鳥，她說今天剛好分配到兩位金牌桿弟，一個是業餘選手張雅淳的爸爸張世民，另外一位是 TPGA 選手呂偉智的桿弟李明杰，兩人提供許多寶貴的意見，效果很不錯。

綠林慈善盃女子公開賽同時舉辦長春選手邀請賽，邀請了包括涂阿玉、曾秀鳳等14位長春選手於22日第三回合時參與賽事，成績單獨計算，冠軍可獲得獎金五萬元。此外，這場賽事結合慈善活動，冠名贊助商綠林興業透過募款及各界捐贈，將把善款捐給台灣失智症協會、桃園市方舟啟智教養院、臺北市珠珠媽媽兒童教育關懷協會三個單位。

(中時 )