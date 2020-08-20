安心亞、夏和熙CHECK2CHECK創辦人VIC與網紅CEO森田等人今（20日）出席「守護喵汪計畫 浪愛無限大」公益活動，活動大使陳偉殷今不克出席，特別錄製影片推廣，還簽署10張海報獻給幸運粉絲。安心亞為公益不遺餘力，一聽聞這邀約就立馬答應，號召民眾一起募款幫助浪浪，好友夏和熙則爆料日前兩人一起去狗園，安心亞在裡面哭了好多次。

安心亞家裡養有12歲愛犬「Miumiu」，雖年紀大卻很黏她，「牠很喜歡來找我，我就會很擔心牠會不會扭傷，牠以前扭過3次，後來用小柵欄擋住，牠只要一進來我就會在地上，不會上床」，笑說自己在家裡的地位比愛犬低，連出門必須坐在推車上，「有時候我幫牠拍照，沒有拍得太好看的話，我媽就會生氣，還有一次不小心踢到牠，我馬上道歉 ，結果還是被我媽罵」。

夏和熙連續兩年都力挺公益活動，兩人日前到流浪動物之家當志工，以行動實際力挺，夏和熙心疼表示，「其實狗狗非常多，又可愛又活潑，很難想像牠們是從不同地方救援過來」，安心亞體恤志工辛勞，「真的非常辛苦，因為一個狗園，就要照顧幾百隻的狗，幫他們打掃環境、清大便、餵食、洗狗、剃毛，這真的非常非常地辛苦，所以很需要大家的幫忙」；兩人毫無架子合力幫狗狗洗澡，不僅細心地用泡沫搓揉、按摩做SPA，還溫柔安撫狗狗。「守護喵汪計畫 浪愛無限大」公益活動8月5日起跑，推出6款公益限定可愛插畫T恤，每件衣服將捐出200元給財團法人流浪動物之家基金會，讓浪孩們得到更妥善的照顧。

「守護喵汪計畫 浪愛無限大」公益活動。（CHECK2CHECK提供）

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