雖然美國總統川普先前要求原本預定15日舉行的美中第一階段貿易協議評估會談暫停舉行，復辦日期仍未確定。不過，陸商務部表示，美陸雙方以商定將於近日舉行通話。

據路透社報導，陸商務部發言人高峰在被媒體問到關於美中計畫重新安排針對第一階段貿易協議簽署6個月後的執行評估會議日期，對於「很快就會舉行」的說法表示，雙方已商定將於近日舉行通話。

原本在15日舉行的第一階段貿易協議評估會議中，美中雙方將回顧自簽署的6個月以來的協議進展，副總理劉鶴將於美方貿易談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與梅努欽舉行視訊會談。

華府與北京近期正因疫情、香港問題與科技戰而關係陷入齟齬，唯獨貿易是少數波及較輕的領域，但川普18日表示仍以不滿北京處理新冠疫情為由，是他要求取消原訂的貿易協議評估會議，並稱他現在沒心情與陸商談，讓外界擔憂貿易捲入美陸衝突的程度加深。至於被是否會退出美中貿易協議時，他則表示「我們會再看看發生什麼事」。

在第一階段貿易協議中，陸方承諾購買更多美國產品，包括今年的770億美元的總量，總目標是以2017年的採購量為標準，再加購2000億美元的商品。但大陸受到新冠疫情衝擊以及近期與美國關係緊張，距離原定採購目標仍大幅落後協議承諾。

不過根據美國官方統計，大陸近數個月以來，增購的農產品與能源產品總量確實有增長。

(中時新聞網)