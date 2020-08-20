出社會求職，若是聽到「謊報學歷」，通常是低學歷假裝擁有高學歷，進而謀得不符合資格的工作，但日本這位男子，卻是低報學歷，明明大學畢業的他，求職時說自己僅高中畢業，結果被匿名揭穿，24年的公務員身分毀於一旦。

這名48歲的男子，1996年開始在神戶市公家機關水道局工作，至今已經24年，男子今年3月遭到匿名舉發後，被革職失去公務員身分，他辯稱因為當初報考公家單位時，該職缺條件之一是「高中畢業以下」，他以為大學畢業也符合條件，所以前往報考，並非故意低報自己的學歷。

根據外媒報導，日本當局資料指出，2006年的一項調查中，有36名公務員涉及學歷詐欺，不少人好奇大多都是學歷高報，怎麼會有人低報學歷呢？日本網友解釋，可是能因為當年工作不好找，有些工作職缺條件會限制「高中畢業以下」，以保障下層就業族群，當然測驗也有分難易度，假若被真正的大學生佔據此職缺，會影響到錄取的公平性。

(中時新聞網)