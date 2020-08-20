彰化縣衛生局篩檢無症狀者，卻讓中央大動作下令要政風介入調查，引發外界一片譁然。國民黨高雄市議員黃紹庭忍不住在臉書寫下長文，力挺彰化縣衛生局長葉彥伯，「展現勇氣不退縮、令人欽佩的葉彥伯局長更是沒有錯，唯一錯的是您不該打開民進黨防疫神話的『潘朵拉盒子』，導致自己變成綠色鬥爭、政治追殺的犧牲品。」

黃紹庭在臉書指出，全台灣最資深、也是唯一兼具醫師身分及公衛博士的彰化縣衛生局長葉彥伯，因揪出自美國返台的10歲少年確診感染新冠肺炎，被外界封為「防疫吹哨人」，戳破在執政當局「大內宣」下所創造的防疫神話。未料，民進黨政府不思如何補救防疫破網，反而惱羞成怒、見笑轉生氣，竟下令對葉局長進行政風調查，此舉無疑將嚴重打擊第一線努力作好防疫工作及本分的醫護人員、衛生單位同仁士氣，造成難以想像的「寒蟬效應」。

黃紹庭直言，荒謬的是，民進黨政府卻不容許半點討論或質疑聲音，防疫完全只能「順時中」，如今爆發彰化縣政府篩檢出少年確診案例，不禁令民眾感到驚懼，到底國內還有多少的防疫「黑數」或「未爆彈」？

針對此案，彰化縣王惠美縣長出面質疑，「我們超前部署、守護縣民健康，到底哪裡做錯了？」對此，黃紹庭也說，縣長，您一點也沒有做錯什麼事，唯一錯的是「你不叫民進黨」，沒有好好地充值「台灣價值」，縣府不僅「逆時鐘」還幫它加裝了「鬧鐘」功能。

而這篇貼文曝光後，引起不少網友討論，很多人都留言說，「支持葉彥伯」、「聲援葉彥伯+1」、「為葉局長加油」、「葉局長才是最有資格做防疫指揮官」、「葉局長您真的錯了，您錯在超前部署，您錯在比中央長官強，您錯在做對的事情，唉去自首認罪吧！不需政風來查！挺你到底喔！」

(中時新聞網)