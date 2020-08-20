松下將在2021年面向美國特斯拉純電動汽車（EV）提高電池的産能。將投入上百億日元，在美國的電池工廠增加組裝生産線。應對特斯拉的主力車型「Model 3」的銷量擴大和新款車的增産。由於雙方的戰略不同，電池增産計劃曾于2019年春季凍結，因汽車銷售情況好轉，此次松下決定重啟增産計劃。

松下將提高與特斯拉共同運營的美國內華達州電池工廠「超級工廠1」（Gigafactory1）的産能。在現有13條生産線的基礎上，增加1條生産效率較高的新生産線。年産能將增加1成，達到約39吉瓦時。這是該工廠2017年開始生産電池以來首次進行增産投資。自9月起，電池也將升級為單位蓄電量增加5％的新産品。

在新冠疫情之中，特斯拉Model 3的銷量仍保持堅挺，SUV車型「Model Y」將於近期正式量産。2019年11月發佈的皮卡「Cybertruck」的預約量也在增加。因生産規模擴大，特斯拉執行長（CEO）馬斯克在7月22日的財報發佈會上表示，「對於公司的發展來説，低價電池的生産不可或缺」。

圍繞超級工廠，2018年松下與特斯拉討論了將電池産能提高5成的大規模投資計劃，但由於Model 3啟動量産花費不少精力，電池投資計劃於2019年春季擱置。當時馬斯克在推特上發文稱，「電池供應對Model 3的增産造成制約」，雙方發生意見分歧。目前特斯拉的銷售勢頭良好，松下的一名高層表示，「目前的局面已不需要對投資猶豫不決」。

特斯拉純電動汽車銷售堅挺，今後有可能要求增産電池。松下需要根據收益性來應對特斯拉的期待。

特斯拉計劃2020年全球年銷量達到50萬輛，比上年增長36％。除了現有的美國加州工廠外，還將在德州建立工廠。並將在德國柏林設立首家歐洲工廠。預計2021年內産能將超過100萬輛。

特斯拉還不斷要求松下增産電池。不過，松下預計受新冠疫情影響，2020財年（截至2021年3月）的凈利潤為1000億日元，同比下滑56％，不會盲目答應特斯拉的增産要求。

此次松下高管強調「能夠確保收益性」。松下始終堅持根據收益性判斷是否重啟增産投資。今後仍將保持慎重投資的姿態。

實際上，松下為了避免與大陸廠商進行價格競爭，放棄了在大陸建設電池工廠。因此，特斯拉開拓了新的採購管道，正逐步向大陸寧德時代新能源科技（CATL）和韓國LG化學採購電池。

如果松下重視收益性，對投資過於謹慎，可能會讓競爭對手陸韓企業崛起。松下也許需要熟練地把控油門和煞車，巧妙應對特斯拉的要求。

(中時新聞網)