行政院會今通過中選會組織法部分條文修正草案，未來將改由內政部辦理政黨補助金。

中選會表示，《中央選舉委員會組織法》於2009年6月10日制定公布，定自同年7月1日施行。配合《公民投票法》的規定，全國性公民投票主管機關為中選會，負責法令的訂定、修正、廢止及執行。另依《政黨法》第2條、第22條及第45條規定，政黨補助金的撥給，改由內政部辦理。

為此，配合《公民投票法》與《政黨法》規定，修改《中選會組織法》的立法目的與掌理事項等規定。

(中時 )