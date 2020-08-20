中選會組織法修正草案過關 改由內政部辦理政黨補助金 17:142020/08/20 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中選會機關照。（中選會提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院會今通過中選會組織法部分條文修正草案，未來將改由內政部辦理政黨補助金。 中選會表示，《中央選舉委員會組織法》於2009年6月10日制定公布，定自同年7月1日施行。配合《公民投票法》的規定，全國性公民投票主管機關為中選會，負責法令的訂定、修正、廢止及執行。另依《政黨法》第2條、第22條及第45條規定，政黨補助金的撥給，改由內政部辦理。 為此，配合《公民投票法》與《政黨法》規定，修改《中選會組織法》的立法目的與掌理事項等規定。 (中時 ) #中選會 #修正草案 #組織法 #政黨 #內政部 也許您會感興趣 推薦閱讀 林書豪9月來台 徐國勇樂觀其成：盼帶動台灣運動風氣 21:242020/08/19 體育 北市新住民達6.3萬人 議員籲設專責單位 15:012020/08/19 生活 李眉蓁「論文吹哨人」再出手 指向嘉義市長黃敏惠 她秀證書回擊了 22:082020/08/19 政治 教育部組織法修正 教授可借調駐外教育人員 15:042020/08/20 政治 後悔當立委太累 張其祿：考委事少、錢多我也想當 11:342020/08/20 政治 專家傳真－嚴審陸資 不如完善敏感科技保護法制 04:102020/08/20 專題周報 《金融》公平待客評核績優 金管會表揚9證券期貨業者 08:012020/08/20 財經 眼紅2千億副廠大餅 國際車商攻台搶食權利金 12:342020/08/20 財經 接待烏克蘭街舞老師、到比利時交換學行銷，她用英語豐富大學生涯 08:432020/08/20 雜誌 反對台知園區計畫 8月24日萬人連署 04:102020/08/19 地方新聞 政治熱門新聞 謝寒冰「逆時中」再度開嗆 4千網推爆：被打臉腦羞成怒 - 政治 原因曝光 沈富雄6點分析：陳時中惱羞成怒啟動政風處 - 政治 陳時中令查彰化衛生局 唐慧琳PO一圖酸爆 - 政治 葉彥伯另一身分遭起底圍剿 董智森開轟陳時中：非常可笑 - 政治 黃光芹點出韓國瑜唯一生機 美女議員臉色大變 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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