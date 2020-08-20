交通部觀光局今（20）日起連2天舉行「109年度觀光旅遊安全研討會」，盼透過針對台灣觀光旅遊安全進行總體檢、深入探討旅遊安全課題，以強化各項旅遊安全工作，達到人人「開心遊．平安歸」的目標。

觀光局為因應旅遊風氣盛行下衍生而出的旅遊安全議題，自2017年起將每年3月第3周訂為「觀光旅遊安全宣導周」，今年邁入第4年，持續邀請中央相關部會、地方政府及產業界共同參與「觀光旅遊安全研討會」。

為呼應「2020脊梁山脈旅遊年」主題、打造完善安全的觀光旅遊環境，此次研討會針對山脈旅遊及親子登山安全、觀光旅遊行的安全與防疫旅遊、空域與水域遊憩活動安全、旅行業與旅宿業等相關議題，進行討論及相關管理經驗分享，明確推動方向及重點目標。

觀光局長張錫聰表示，旅遊安全是提升旅遊品質的基礎，更是永續觀光發展的前提。面對全球氣球環境變遷與疫情變化，觀光局持續關注國際情勢，並將觀光旅遊安全相關資訊刊登於觀光局官網「防疫旅遊專區」。

鑑於近來全球旅遊環境快速變遷，觀光局持續在既有觀光旅遊安全基礎上，結合各相關中央及地方主管機關、產業公協會與從業人員，共同辦理相關認證等工作，並持續宣導觀光旅遊安全正確觀念及防疫旅遊守則。

同時，觀光局亦持續在官網「旅遊安全宣導專區」揭露旅遊安全資訊，提醒遊客注意旅遊安全，並期盼藉由政府機關積極帶頭宣導並落實稽查管理，與產業界攜手打造讓全民安心、放心及安全的旅遊環境。

(時報資訊)