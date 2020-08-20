受惠於電競及PC需求強勁，曜越(3540)自結7月稅後盈餘為8500萬元，單月每股盈餘為1.22元，累計前7月每股盈餘為3.54元，由於客戶需求穩定，曜越第3季營收及獲利可望比第2季好。

曜越產品為電源供應器(主攻中高階)、散熱(包含水冷)與電競機箱，並以自有品牌Thermaltake行銷搶攻利基型電競玩家市場，近期亦推出RGB記憶體佈局記憶體市場，曜越挾出色的業績，近期股價連番大漲，今天應主管機關要求公告獲利自結數。

由於搭上宅經濟電競及PC需求暢旺，曜越業績自第2季開始展現強勁成長力道，曜越自結7月合併營收為5.96億元，年成長85.24%，再創單月歷史新高，公司自結7月稅前盈餘為1.05億元，稅後盈餘為8500萬元，單月每股盈餘為1.22元，累計前7月合併營收為29.29億元，年成長24.29%，稅後盈餘為2.36億元，每股盈餘為3.54元。

就產品別來看，今年上半年電源供應器約佔營收40%到42%、電競機箱約佔35%到37%、散熱約佔15%、電競週邊和記憶體約佔8%。

曜越表示，目前客戶端看起來穩定，第3季業績比第2季好。

(時報資訊)