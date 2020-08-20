全球電源與散熱管理暨工業自動化廠台達電(2308)與台灣微軟及網路資安解決方案廠趨勢科技今天共同宣布，合作推出專為機械設備製造業打造的整合式edgeMES製造營運管理系統，台達運用建構於微軟Azure雲端服務及趨勢科技的端點資安防護，以完善製造營運管理SaaS方案，而edgeMES亦以製造執行系統(MES)為核心，滿足機械設備製造業專案生產的業態與管理需要。

台達以深耕工業自動化領域20多年的研發實力及自身工廠智慧轉型的經驗，為機械設備製造商設計出這套輕量化、開箱即用的edgeMES，協助客戶快速設計、建置製造營運管理系統，同時一改傳統工廠將MES系統架設於地端的方式，透過微軟Azure雲端平台管理。

此次合作採用微軟Azure IoT Edge與Azure SQL Edge邊緣運算，其AzureIoT Edge雲端工作負載透過標準容器在物聯網邊緣裝置上執行，並透過強大的AI運算，加速雲到端的回應與通訊，更可長期在離線狀況下運用。而AzureSQL Edge可執行於ARM與Intel架構，更具備低延遲、可離線作業的特點，只要開發應用程式一次，就可以在邊緣、資料中心及 Azure隨處部署，大幅降低資訊儲存與通訊的成本。

台達機電事業群智能製造事業部總經理林哲民表示，台達身為自動化產品及智能製造方案的供應商，同時也是智能設備的製造商，深刻了解機械設備製造業者面對智慧升級時，大筆系統建構資金投入及維護人力的調度都是首當其衝的難題，因此結合三家所長帶來的優化方案，解決機械設備製造業面對轉型的根本問題，讓製造業者可以更專注於研發、製造等核心業務運作，實現智慧製造。

針對雲端與工業物聯網資訊安全性的考量，這套edgeMES在雲端、地端及網路通訊，皆具備合乎法規的佈建，尤其在端點採用國際資安大廠趨勢科技提供的動態IoT資安解決方案，可避免設備訪問不良的網路來源、阻擋網路威脅、系統性防範入侵，透過趨勢科技全球的資安威脅情報，預先防堵可能的資安缺口，保護廠區的系統安全。

(時報資訊)