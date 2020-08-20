湯泉國際已有30年大型造鎮開發的專業經驗，新店「綠中海系列」建案整個區域超過32萬坪，規劃時間花了30年的時間，先前已經推出綠中海一二期及綠灣等案，近期推出總銷40億綠中海系列-伴山別墅熱銷當中，今日趁勢公開總銷約60億元的湯泉綠中海，希望以2字頭的房價讓消費者買單。

湯泉除了在新店推出「綠中海系列」建案外，也預計在央北重劃區推出總銷15億元的央北湯泉案、總銷25億元的中和圓通案、總銷50億元位在紅樹林的淡水海天段案、總銷18億元的淡水竹圍案。

湯泉國際陳慶龍副總說，我們最擅長的就是大型造鎮開發，以精準眼光掌握開發先機，把區域環境建設起來，湯泉綠中海是湯泉國際「綠中海系列」中最靠近安坑輕軌的個案，距離僅約800米，加上既有的祥和路、安一路快速道，是山居生活最接近台北的一次。並邀請知名家居品牌「特力屋」、「大雅」、「和成」等品牌團隊共同合作，主打買屋含裝讓消費者購屋後不用擔心裝潢，直接就可入住。

特力集園董事長何湯雄指出，集團成立至今超過40年，但是不斷在follow年輕新世代的想法，讓特力屋這個品牌一直呼應著生活潮流的趨勢。這次在「湯泉綠中海」參與樣品屋的室內空間佈置，就特別針對首購族、小家庭的居家氛圍與機能，去設計多個主題風格，包括家飾色調性、造型、材質都能感受到設計師在整體搭配的講究與細膩，希望客戶們將來住得超值和開心。

(時報資訊)