彰化「逆時中」話題不斷延燒，無論是政治人物或專業醫師也都各自發表看法。急診醫師陳志金今(20)日就在臉書感嘆，李秉穎教授說，台灣是世界上最沒有疫情的地方，但是卻為疫情吵得最兇！陳志金也提到，我們應該慶幸，還能「熱烈」討論各種假設疫情。

因彰化縣衛生局安排民眾採檢，但此舉不符合指揮中心篩檢作業程序，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中為此下令政風處調查，引發爭議。現任奇美醫學中心加護醫學部主治醫師的陳志金，對於此議題，他則引用李秉穎教授的說法，「台灣是世界上最沒有疫情的地方，但是卻為疫情吵得最兇！」他也感嘆，在民主國家對於公共政策的「理性討論」和「吵架」，界線到底在哪。

對此陳志金也分享，他有位在澳洲的同學很好奇台灣的現況，「台灣的學童還可以有運動、合唱、演奏等團體活動嗎？」陳志金則驕傲的回覆，當然可以而且一切如常。朋友也向他更新澳洲的現況，目前有社區傳染，可能是透過學校的團體活動，因此，這些活動本週被禁止了。

友人也提到，在澳洲要出國是需要先通過申請的，更透露申請人數有9萬人，但只有2萬５千人通過，目的是為了減少回國的防疫隔離負荷。陳志金說，台灣人應該要慶幸，自己的生活都沒有什麼受影響，還可以這麼熱烈的「討論」。他也提醒，防疫期間保持謹慎、做好個人防護，仍是必須。

(中時新聞網)