狠心砍母37刀的梁姓男子二審結局大逆轉遭判無罪，桃園市衛生局20日已將梁男送至醫療機構進行精神評估。（姜霏攝）

梁姓男子因猛砍67歲母親被移送法辦，一審時遭判無期徒刑，高院20日宣判卻結局大逆轉，梁男因吸毒無行為辨識能力，改判無罪，並責付桃園市衛生局。因梁男有其他案件纏身，送至醫療機構後隨即送到桃園地檢署進行拘役。

梁男20日下午4時許抵達桃園某醫療機構，衛生局立即獲桃園地檢通知，因梁男犯有傷害等案件，桃園地檢隨即將梁男帶回地檢署，進行拘役55天，拘役結束後會再送至醫療機構進行深入的精神評估。

醫療機構成癮治療科醫師吳坤鴻表示，入院到會先確保生命徵兆、血壓、心跳還有意識狀態。同時也會檢查身上是否有危險物品，若有需要會約束、確保安全再進行會談及精神、身體狀態的評估，必要也會進行抽血、生理及心理的檢查。

醫療機構副院長詹宏裕表示，目前無法判定梁男的精神狀況，經過一段時間精神狀態會有所變化，院方會依照精神衛生法的規定來做個案的評估。

談到一審鑑定，吳坤鴻提到，當時鑑定狀況不宜公開，鑑定的詳細狀況需等判決書出來。吳坤鴻說，目前會就現在的狀況評估清楚，好好安排後續的治療，該治療經驗能運用在其他個案上，減少遺憾的事情發生。

媒體問及，梁男當初有吸毒習慣，目前在獄中無法吸毒，但出來後有可能會再次吸毒、精神狀況會不佳；對此院方回應，評估過程中會考量其精神狀況、過去使用毒品的病史跟情形，多方考量。

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(中時 )