往年夏天消費淡季，牛肉價格都會出現一定回落，但今年卻一反常態。根據大陸農業農村部對全大陸500個集貿市場的價格監測顯示，自6月以來，牛肉價格已經連續9周出現單周上漲趨勢。河北省張北縣更有肉牛養殖戶說明，今年肉牛的養殖效益確實不錯，一頭牛大約純利潤在5000元（人民幣，下同）左右，已經打算擴大養殖規模。

伴隨近期大陸豬肉與雞蛋價格起漲，如今牛肉價格也出現走揚。北京一家大型超市負責人表示，近期牛肉價格上漲是受國際疫情影響，導致牛肉進口速度有所放緩。此外由於大陸國內疫情好轉，餐飲行業恢復也讓牛肉需求增加，導致價格上漲。

據央視財經報導指出，現階段肉牛產能仍處於振盪恢復期，產量增長相對緩慢，牛肉價格正在逐漸趨於平穩。但減少振盪的幅度，保證牛肉價格在合理區間的關鍵是什麼？業內專家表示，隨著大陸規模化肉牛養殖比重的增加，牛肉品質和產能都能更加可控，牛肉的供給問題將得到更好的解決。

(旺報 )