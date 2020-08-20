1111人力銀行今（20）發布最新「全民5G需求調查」報告指出，高達52.8％的上班族坦言半年內不考慮申辦，原因是5G資費太高(31.9%)、4G已符合需求(24.9%)、擔心基地台覆蓋率低(21.0%)。

1111調查並指出，5G「吃到飽」資費平均703元，是上班族心目中的合理價位，跟目前電信業者推出的1,399元5G「吃到飽」，有近700元的期待落差，因此超過半數以上的人會再緩一緩，等資費降價一波再撿便宜。不過，也有45.1％上班族表示將在半年內考慮申辦5G服務，另外還有2.1％已在使用。

此外，受惠5G商轉，產業上中下游對人才的需求逐漸浮現，1111表示，今年7月5G正式開台以來，短短一個半月，1111人力銀行資料庫5G相關工作機會數成長二成，顯示企業界對5G人才需求漸增；另從求職面來看，以5G作為關鍵字搜尋工作的比例，也明顯增加三成，顯示部分上班族躍躍欲試。

1111調查顯示，有1成2的上班族目前所任職的企業需求5G人才，需要的五大人才類型包括：電子通訊(44.2%)、資訊工程(43.7%)、資安加密(43.1%)、數據分析(41.9%)及電腦硬體(38.7%)。

1111人力銀行發言人黃若薇說，5G影響的不是只有科技業，包括醫療保健、金融服務、物流零售、傳統製造等，幾乎各行業都會受到5G技術的翻轉，相關供應鏈從上游的晶圓代工、晶片製造、系統組裝，到中游的小型基地台、網路交換器，延伸到下游的物聯網、智慧機械、遠距醫療、無人車、智慧型手機、VR/AR應用等產業需才孔急，企業也積極透過產學合作、校園徵才、培育計畫、論壇等各種管道延攬5G人才。

不過，根據1111調查，目前上班族對5G的認識，如以10分為滿分，高達67.8%的人落在5分以下，整體平均僅4.6分，顯示多數人對5G的應用及認知仍有限。其中，最期待使用的應用範疇主要是：智慧家庭運用(64.2%)、串流觀看影片(61.7%)、工作方面應用(53.0%)、遠距智慧醫療(45.9%)及自駕車/交通運輸(44.3%)。

為了解全民對5G的需求，1111人力銀行設計「全民5G需求調查」問卷，調查期間從2020年8月1～14日，針對1111人力銀行的求職會員進行抽樣調查，總計回收有效樣本1,568份。

(工商 )