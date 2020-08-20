擁有產銷履歷認證，消費者更能透過掃描QR code清楚掌握食品產品來源，更有保障。陳威年的蜂蜜獲得認證標章後，銷量馬上提升一成。（謝瓊雲攝）

彰化田中青農陳威年（中）家中三代養蜂，5月申請通過產銷履歷認證，成為全彰化縣第一位擁有蜂蜜產銷履歷認證標章的蜂農，農糧署中區分署長姚士源（右）也特別登門道賀。（陳威年提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣田中鎮38歲蜂農陳威年，曾拿下3次全國蜂蜜評鑑特優、特等獎，經過申請，近日成為彰化縣第一個完成蜂蜜產銷履歷認證的蜂農，認證標章代表蜂農所產蜂蜜完全國產、無摻假，銷量因而提高1成。

蜂蜜營養價值高，但因國產蜂蜜產量不足，仍需仰賴進口，加上早年蜂農養蜂習慣，有些蜂蜜除了混充進口蜜、也會摻雜果糖，成為全台前十大易摻假食品之一。

家族中三代養蜂的陳威年，入選第五屆百大青農，曾與父親一同拿下全國蜂蜜評鑑特優獎，憑藉他自身的努力，前幾年接連拿下特優、特等獎，今年在今年在全國國產龍眼蜂蜜評鑑中，自119名蜂農中脫穎而出，第3度摘下最高榮譽特等獎，表現卓越。

現任台灣養蜂協會副理事長的陳威年說，產銷履歷在於能溯源、檢驗品質是否標準，讓消費者購買更有保障；今年5月他率先申請通過認證，成為全縣第一位擁有認證標章的蜂農，品質掛保證，銷量明顯提升。

農業處指出，蜂蜜含有多種無機鹽、維生素及多種有益人體健康的微量元素，具有抗氧化、抗發炎及抗菌等效果，又有液體黃金美稱；目前彰化、員林、社頭、二水和鹿港等5個養蜂產銷班，班員計有65人，飼養約1萬箱蜂箱，年產量約35萬公斤。

(中時 )