台南將軍漁港將開放合法釣魚區。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

位於台南市西北部海岸的將軍漁港，9月起將開放垂釣區南防波堤部分區域為垂釣區，釣友以後就不必為了避開稽查人員而跑來跑去，台南市農業局也請釣友共同維護垂釣區環境整潔。

農業局表示，為配合行政院推行「向海致敬—台灣友善釣魚行動方案」政策，邀請釣魚團體、漁會、海巡等機關討論轄內漁港可開放垂釣區域，以不妨礙港區作業、安全及不造成港區污染原則下，選定將軍漁港南防波堤350公尺區域開放為垂釣區。

目前地面上已完成標線明顯標示垂釣區範圍，救生圈及告示牌等安全設施已掛在防波堤上，同時配有環境清潔收取設施，農業局請各釣友共同維護垂釣區環境整潔，日後將視需要，滾動增加各項安全防護及環境維護措施。

想到將軍漁港釣魚的朋友，過了鹽興橋，即為港區的入口處，看到「魚躍將軍」的入口意象路口左轉，再於「海商商行」告示牌的路口右轉，往前便可見到「垂釣區」告示牌，穿過一段樹林中黃沙小徑就是垂釣區。

「將軍漁港垂釣區管理措施」即將公告施行，規範垂釣區的範圍、開放時段、所需裝備、禁止事項等。

後續公告開放將軍漁港垂釣區後，請各釣友們確實遵守進入垂釣區應穿戴防滑鞋、救生衣等安全裝備，日落至日出前不開放垂釣，及禁止以下行為（包含：駛入或停放汽、機車輛；將釣組拋入航道或影響漁船進出；丟棄垃圾、釣具、餌料、釣獲物等廢棄物）。

釣魚團體表示，將軍漁港周邊水域季節性洄游魚類不少，常見的魚有黑鯛、豆仔魚、花身雞魚、金帶花鯖、白帶魚、銀紋笛鯛、單斑笛鯛、鱸魚、石斑、梭魚等；尤其在冬天，白帶魚特別多；夏天則是黑鯛比較多，歡迎大家來此釣魚，以後釣魚就不必為了避開稽查人員而跑來跑去。

(中時 )