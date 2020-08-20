高雄1家漢堡店爆發勞資糾紛，又被檢舉環境衛生髒亂，市府衛生局上門稽查要求限期改善。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄漢堡名店「扭登和」爆出勞資糾紛，工讀生指控老闆巧立名目苛扣薪水，每次1000元起跳，也有人月上102小時，薪資扣剩3840元，另還被爆廚房鼠輩橫行。高市勞工局、衛生局介入調查，要求環境限時改善，及提出發薪說明，否則將依法裁處。

自稱是「扭登和」楠梓店工讀生的網友，在臉書爆料公社PO文控訴，老闆出口成「髒」罵員工，還以各種「藉口」扣員工薪水，只要犯錯也會被扣薪，這些奇怪的規定，面試時從來不曾提過。

該網友加碼爆料，廚房髒亂不堪，蟑螂到處都是，也常看到老鼠，甚至把過期的食品給客人食用，曾有員工發現咖啡使用的奶球已過期，告知店長後，店長反映給老闆，得到回覆是「沒關係，那可以繼續用」。

勞工局查出，該店在一例一休、出勤紀錄及國定假日加班費部分有不合理，已要求雇主提出說明，若無法提出完整說明，將依法裁處，違反3條相關法令，每條可分別裁處2萬元至100萬元。

衛生局19日派員稽查，未發現過期食品及老鼠蹤跡，現場以油脂檢測器檢測油炸油總極性化合物，結果檢測值為15.5％，符合標準。不過，在炸油區、作業區地板環境髒汙等缺失，要求9月2日前改善，否則將依食安法裁罰6萬至2億元。

業者發出聲明稿指出，員工相關事宜皆合法處理，所有待遇皆優於勞基法，也已懲處相關失職人員，還強調「請鄉民別再圖文判案了，台灣是法治國家，若有不法情事，皆會受法律制裁」。

(中時 )