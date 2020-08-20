◎賴清德挺順時中 暗指彰化成下個和平醫院

彰化縣衛生局因進行精準篩檢抓出無症狀感染者，遭衛福部長陳時中下令政風處徹查，引起外界諸多批評，副總統賴清德今出席活動時聲援陳時中，批評彰化這樣與中央各自為政的行為，就是過去台灣對抗SARS失敗的主因。

◎政風處查衛生局 蘇貞昌力挺陳時中

衛服部長陳時中下令政風處調查彰化縣衛生局，引起外界爭論。行政院長蘇貞昌今(20)日出席行政院文化獎頒獎典禮，他在典禮前受訪提及此事表示，台灣防疫做得好，就是因為各單位循流程一步步進行，若無照流程容易「各搞各的」，亂了步調，他支持指揮官了解詳細過程。

◎衛福部核准了 國光新冠疫苗人體試驗即起上路

國光生技(4142)宣布，國光新冠(COVID-19)疫苗一期人體臨床試驗申請案，在醫藥品查驗登記中心（CDE）及食品藥物管理署大力協助下，已完成審查並獲衛福部核准，可施打於受試者，將立即在台大醫院啟動一期人體臨床試驗。這不但是台灣自主研發的新冠疫苗首度獲准人體使用，也讓國產新冠疫苗挺進全球新冠疫苗競賽領先群。

◎疑似「銳鳶無人機」台東太麻里天空現蹤

兩岸軍演頻傳，大陸軍機、船艦也頻頻在台灣附近海、空域附近出現，台東太麻里天空20日出現疑似中科院的「銳鳶無人機」，有民眾揣測，是否正進行監控東部海域，對此，軍方沒有回應，不過有軍事迷認為是例行性的監控執行勤務。

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