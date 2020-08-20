龍應台在屏東生活3年，將生活經歷及遇到的人事物，寫成首部長篇小說《大武山下》。（屏縣府文化處提供／潘建志屏東傳真）

近年來在屏東長居的前文化部長龍應台，將在屏東的3年生活經歷及遇到的人事物，寫成首部長篇小說《大武山下》，引起文學界極大迴響。22日下午2時龍應台將於屏東演藝廳與讀者們見面，一起分享這本書，共度特別的文學午后。

龍應台《大武山下》目前穩坐誠品書店暢銷排行榜華文創作類第一名。她2017年為了失智的母親，離開台北移居屏東潮州小鎮，回到大海和森林，重新與蟲魚鳥獸連結，往來的友人多農人、漁夫、獵人等，經過3年的生活後孕育出《大武山下》。

屏東不只是這本小說中的場景設定，當中描寫眾多的小鎮人物雖然是虛構的，但精神卻是真實的。她寫道「馬路上走著的、市場裡蹲著的、田裡頭跪著的…每一個人，都有他生命的輕和重、痛和快，情感負荷的低迴和動盪。」

龍應台以追根究柢的執著，寫出時而空靈婉轉、時而深沉大氣的文字，刻畫出大武山的世界，小鎮是煙火人間，大山則冷月無聲。書中也有一幅她手繪的地圖，是她寫作時邊查資料邊做的塗鴉筆記，她鼓勵讀者不妨帶著小說去旅行，按圖索驥走一趟文學行腳。

她說，是潮州這個閩、客、原住民混居的5萬人小鎮，孕育了這本書；她在後記中寫道「鄉間旅次，雲煙歲月，接受這麼多的人間『寵愛』，無法不覺慚愧。唯一能夠回報的，也只有我親手耕種的文字了。」

22日下午2時將在屏東演藝廳舉辦「與龍應台面對面」屏東場新書分享會，與讀者齊聚一堂，共享文學聚會。下午1點開放讀者自由入場，邀請書迷們共襄盛舉。

(中時 )