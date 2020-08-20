LINE 今（20）日宣布，「Google 助理」語音聲控LINE通訊軟體擴充了新功能。LINE 自從 2020 年 3 月 17 日起就開始支援 Google 助理，使用 Android手機的 LINE 用戶可以透過Google 助理傳送 LINE 訊息給好友，並可讀出在 LINE 上收到的訊息。即日起，Google 助理還可以聲控方式分享截圖、網址並傳送訊息給 LINE 的好友。

此外，搭載新型「Google 助理」的Pixel 4和 Pixel 4a的手機，將會為聲控LINE新增「回覆」和「照片、影片分享」功能，「回覆」功能可在一對一對話和群組對話使用。目前以Google 助理語音聲控LINE通訊軟體的功能，僅支援英文和日文。即日起，Android OS 6.0和 LINE 10.12.0 以上的版本都將支援「回覆」和「照片、影片分享」功能。

Android 6.0以上的手機皆可聲控LINE分享截圖、網址和YouTube影片

如果要分享截圖，只要將想分享的頁面顯示在手機螢幕上，並說出指令「Ok Google，用 LINE 分享這張截圖給某某人（好友名稱）」，即可立即分享。同樣，用戶可依此方式分享網址和YouTube影片，只要開啟欲分享的頁面，並說出指令「Ok Google ，用 LINE將此分享給某某人（好友名稱）」即可。

支援新型「Google 助理」的Pixel4 和 Pixel 4a手機獨享

如果要分享照片或影片，只要將想分享的照片或影片顯示在手機的照片軟體或YouTube上，並說出指令「Ok Google，用 LINE 將此分享給某某人（好友名稱）」，即可立即分享。

如果要回覆訊息，只要打開對話的聊天室窗並說出指令 「Ok Google，用 LINE 回覆某某人（好友名稱）」，即可立即傳送。同樣，也可依此方式回覆LINE推播通知。

如今當你在廚房做菜、照顧嬰幼兒、或是其他無法空出手來操作手機時，只要透過聲控就可操作 LINE 。未來「Google 助理」將持續擴充所支援的功能。LINE 今後也將持續為用戶提供最貼近日常生活的溝通工具與服務。

(科技)