早期殯葬業制度不透明，對於喪禮承攬過程大致不出4大潛規則：「搶」、「眼」、「包」、「紅包」，包括在醫院搶大體，嚴重影響家屬心情；觀察客戶財力，給予不同服務；將各種名目統包進服務契約；家屬還得包紅包，獲取更好的服務。德恩禮儀摒除了殯葬業常為人詬病的亂象，執行長唐禾展堅持打造溫暖的告別文化。

專人專車帶著家屬辦理各項手續。(圖/德恩禮儀公司)

唐禾展回憶，多年前遇到一個弱勢家庭，老父親因沒錢辦喪事，用無助的眼神看著他，因此唐禾展決定打造不同的殯葬業文化，於民國 101 年成立德恩禮儀，打造創新思維、價格透明，以及有「溫度」的禮儀公司。

打造安靜獨立的空間，讓家人走過最後一段時光。(圖/德恩禮儀公司)

唐禾展指出，創業初期，不管治喪費多寡，他都會條列服務內容與細項，而且一定陪在家屬身邊聽他們說話，專人專車帶著家屬辦理各項手續，在整個治喪過程中協助並解決家屬遇到的任何問題。在與各大醫院太平間合作的同時也屏棄「搶」的方式，依不同需求提供客制或包套禮儀服務，讓「統包」不再困擾家屬，價格公開透明、不收紅包及小費。

唐禾展說，殯葬服務是「道別」的行業，禮儀師除了服務往生者，同時也在服務家屬，達成生命終點圓滿落幕，因此唐禾展在公司內部建立完整的客戶服務意見調查及回饋機制，通過 ISO 9001：2015品質管理標準系統，讓服務流程標準化、數據化，同時打造安靜獨立空間的現代精緻會館，讓家屬安心，希望越來越多的正能量，讓殯葬行業真正的改變，成為溫暖的告別文化。

(中時新聞網)