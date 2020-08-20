刑事局電信大隊破獲「假投資真詐騙」，警方查扣多輛名車。（刑事局電信大隊提供／柯宗緯高雄傳真）

詐騙集團趁疫情難找工作，在網路張貼徵才訊息，辯稱公司是操作「快速權證」，誘騙應徵者投資，有人最高砸入70萬，還找來親友摻一腳，卻血本無歸；刑事局近日獲報循線破獲位於台南的機房，逮補13名嫌犯，初步調查有上百人受害。

刑事局電信偵查大隊指出，日前獲報台南後壁地區有經營詐騙機房規模龐大，去年8月租機房名為「鑫際」，還分第1、2、3線人員分層各司其職詐騙。第1線人員在打工平台張貼徵求助手，祭出周薪最高7000元、正職月薪最高5萬。

警方指出，第2線人員則充當「指導員」，指稱公司是操作「快速權證」，由美國證券交易委員會、芝加哥期貨交易所批准的衍生商品，最低只要投資1000元就可以獲利，又強調是「保本」，如有虧損願意原額退款。

該詐騙集團利用「小額賺大錢」心理，第3線人員指導如何投資，誘騙先投資幾千元，3天內就可獲利1至3倍，讓投資者嚐到甜頭，再誘騙大筆款項，有人陸續砸70萬，直到聯繫不上「公司」，才知受害欲哭無淚。

台南地檢署指揮刑事局電信偵查大隊、台南、高雄等警方追查，才揪出詐騙集團，6月透過攻堅破獲位於台南的機房，逮補鄭姓主嫌等13人到案，依詐欺罪嫌移送，並搜出56萬贓款、5台名車，受害人遍布全台至少百人，詳細金額難以估算，仍須清查。

(中時 )