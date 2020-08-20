屏東縣20日舉辦「代代感恩心－銀享世代情祖父母節活動」，阿公阿嬤動手作才藝。（潘建志攝）

屏東縣人口老化嚴重，縣府因此在各鄉鎮市設立樂齡中心及社區關懷據點，希望讓長者們都能成為樂活族。縣府20日舉辦「代代感恩心－銀享世代情祖父母節活動」，阿公阿嬤上台表演，並與幼兒園孩童一起活動享受老幼親情。

截至7月底，屏東縣老年人口14萬3909人，占全縣人口17.6％，已是高齡化社會。縣府因此在各鄉鎮市建設樂齡中心及社區關懷據點等，開設許多適合長者學習的課程，希望透過學習讓高齡者成為快樂、有尊嚴的樂活族。

目前全縣有33個樂齡中心，每年有18到19萬人次長者參與，今年受疫情影響，迄今只有5萬2000多人次參加；全縣社區關懷據點有366個，全縣共79％村里有據點，讓長者們就近得到照顧。

20日縣府舉辦祖父母節活動，有500多名長者與幼兒園小朋友一同參加。縣長潘孟安表示，台灣社因時間演變及產業模式轉型，已較少見到過去三、四代同堂的家長，希望透過活動拉近與孫輩們的距離，享受天倫之樂。

動態活動由長者們在舞台上打太鼓、勁歌熱舞，及演奏薩克斯風，展現平日練習的成果；靜態活動則有鹹鴨蛋彩繪DIY、編織原木鑰匙圈、童玩紙陀螺、製作實用口罩套、皮雕創作展等，讓長者們藉由活動及手工藝活化頭腦。

(中時 )