美洲綠鬣蜥原產中南美洲，起初因寵物市場需求引進台灣，但因為體型大、繁殖快速，遭棄養後已在野外快速建立族群，造成農業損失及嚴重影響生態平衡。農委會今(20)日公告，綠鬣蜥飼主自9月1日至11月31日須向地方縣市政府登記，逾時未登記最高可罰6萬。

農委會今日公告修正「適用野生動物保育法之人工飼養、繁殖陸域野生動物種類」及「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」兩項規定，其中綠鬣蜥屬於後者。

林務局保育組組長黃群策表示，這次在「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」中新增美洲綠鬣蜥1種，但排除變異型個體，排除原因係因變異型個體(如白化症)基因弱化，野外繁殖及生存能力較差，並容易被捕獲，對環境危害性較低，因此一致同意排除變異型個體適用。

黃群策指出，台灣綠鬣蜥的野生族群大多在集中在嘉義以南，但近期在彰化、雲林及台東有出現零星個體，因為其體型龐大、生長快速，加上食量又大，已對台灣本土生態造成嚴重影響，目前由縣市政府執行移除的工作。

至於「適用野生動物保育法之人工飼養、繁殖陸域野生動物種類」，本次修正新增本土陸域物種13種、刪除6種。

上述規定將自今年9月1日生效，11月30日前飼主應向飼養地之各直轄縣市政府辦理登記，始得繼續飼養，如逾期未登記飼養或違反規定繁殖者，處新台幣1-6萬元罰鍰，並可沒入飼養的動物。

(中時 )