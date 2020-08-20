台股今日收盤大跌416點，爆出3468億元成交量。國安基金執行秘書阮清華分析，主要受到亞股走弱、華為禁令及美國推遲與中國貿易協商等影響。國安基金目前仍為授權期間，會密切關注政經情勢，如有必要，隨時會進場護盤。

台股今(20)日在權值股全數走弱，終場重挫逾400點，指數摜破月線收在12362.64點。國安基金執行秘書阮清華表示，台股漲多拉回是正常現象，在上市櫃營收與進出口表現穩健兩大基本面加持下，台股仍有一定支撐力道。

今日市場出現恐慌賣壓，阮清華分析有3原因，包括受到亞股普遍走弱、華為禁令及美國總統川普無限推遲與中國的貿易協商等影響，為市場帶來不確定因素。

對於國安基金是否進場護盤，阮清華不願證實，僅強調，「國安基金會密切關注政經情勢，如有必要，隨時會進場護盤」。

阮清華指出，台股目前仍有許多基本面支撐，第一，上市櫃公司今年7月營收創下今年新高，也是歷年同期新高，仍維持在相當的水準。第二，今年前7月台灣出口維持正成長，相較於其他國家表現相當良好。第三，市場仍維持寬鬆政策，且新台幣匯率維持穩定，沒有大幅升值的情況；第四，台灣疫情控制穩定，主計總處雖下修經濟成長率為1.67%，但仍是正成長。

(時報資訊)