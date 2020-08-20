彰化縣衛生局查出新冠肺炎確診個案，卻遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風調查，有網友指出，逆時中就是滔天大罪了嗎？不要上了神壇就忘了自己只是人！

有網友在臉書《文翔政論》指出，台灣社區感染的狀況到底如何？沒人知道，因為沒有普篩。但陸續出現不同國家的人從台灣返回自己國家之後被驗出陽性，一直讓人懷疑是不是在台灣染上的？台灣是否有一群「隱形的感染者」？

而最近彰化縣政府、台大公共衛生學院合作，六月初進行萬人新冠肺炎血清抗體調查，總共查了三千人，部分受檢者呈陽性反應，顯示國內社區確有新冠病毒隱形感染者。如今有一個從美國回來的少年被驗出無症狀陽性，衛福部反應卻是派政風查彰化縣衛生局？

網友質疑，此時台灣民眾最關切的應該是境外進來的感染者政府有沒有掌握到？是否真的有所謂社區感染？因為接下來如果進入冬天，疫情會不會突然又變嚴峻？這是大家最關切的！但每次提出質疑跟想要去證明的人都會被打成「扯後腿」，扯陳時中這尊神明的後腿。

今年3月媒體記者問陳時中，政府是否持續透過「控制」篩檢量的方式，營造沒有社區傳播的假象，遭到圍剿。韓國瑜在當高雄市長的時候說要幫忙找錢替醫護普篩，也是慘遭圍剿，如今彰化縣衛生局長葉彥伯積極檢測結果要被政風調查。

「逆時中就是滔天大罪了嗎？」網友質疑，媒體不能問政府篩檢的方式反而可能變成沒有社區感染的假象，市長不能想辦法籌錢幫醫護做普篩，衛生局長不能做檢測？只因為指揮中心堅持不能做普篩？

問題是陸續有外國人從台灣返國被驗出陽性，台灣到底存在多少「黑數」大家會好奇也會緊張啊，不篩要怎麼知道發生什麼事？好歹針對高風險群篩一下吧！

網友最後感嘆，陳時中不要上了神壇就忘了自己只是人。

(中時新聞網)