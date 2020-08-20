2020年8月19日，大陸國務委員兼外交部長王毅和奈及利亞外長奧尼亞馬通電話。電話中，王毅指責美國挑撥陸非關係，同時承諾向非洲提供新冠疫苗援助。

王毅表示，奈及利亞是有重要影響的大國，陸方高度重視奈及利亞在國際舞台上的地位和作用，始終從戰略高度和長遠角度看待和發展陸奈關係，堅定支持布哈里總統帶領奈及利亞人民發展經濟、改善民生、維護國家安全並致力於非洲和世界和平穩定的努力。

「新冠肺炎疫情暴發後，中奈相互支持、守望相助。中方向奈方提供了抗疫物資，分享了防疫經驗，中方企業和民間機構也自發向奈方提供物資。」王毅表示，「中奈友好和互信在攜手抗疫中得到提升和加強。中方願繼續為奈方抗擊疫情提供幫助和支持，直至最終戰勝疫情。」

王毅強調，當前，疫苗研發使用引起國際廣泛關注，一些有實力的國家正在搶佔市場，甚至試圖壟斷資源。發展中國家處於不利地位。「中方已宣佈，疫苗研發成功後將作為公共產品，為包括非洲國家在內的發展中國家提供幫助。中方將繼續推動這一進程，和非方加強疫苗合作。」

王毅表示，一段時間以來，美國等勢力不斷挑撥陸非和陸奈關係，但這絕不會得逞。中國大陸同包括奈及利亞在內非洲國家的友好傳統，經歷了時間和國際風雲的考驗，有著兄弟般的情誼，一定能抵御任何干擾。彼此會繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，維護發展中國家的共同利益。

奧尼亞馬表示，奈及利亞重視中國大陸在國際事務中發揮的重要作用，感謝中國大陸政府和人民向奈及利亞提供的慷慨支持和幫助，這顯示出奈中的緊密團結和兄弟般的情誼。

奧尼亞馬表示，「在疫苗問題上，包括非洲在內的發展中國家的確處於不利地位。奈方高度贊賞中方準備將疫苗作為國際公共產品，這展現出中國的大國風範和全球視野。」

奧尼亞馬表示，奈中關係和友誼建立在相互信任的牢固基礎上，長期友好，經得起時間考驗，不會受到任何外部因素干擾。

此外，雙方還就世界貿易組織等問題交換了意見。

(中時 )