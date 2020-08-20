貝殼找房20日發佈《2020新一線城市居住報告》顯示，新一線城市長沙無論租房還是購房的居住選擇自由度都最大；城市居住人群分析中，30至35歲成為主流購房人群，合租群體的租住面積集中在15到20平方公尺。

該報告指出，調查共38個城市中，長沙雖然區位優勢沒有沿海城市強，但在租房或買房方面，相對於城市的人均收入，負擔和全大陸其他城市相比都較低，在15個新一城城市中脫穎而出。而新一線城市杭州、南京，雖然人均收入相對可觀，但房價、房租也較高、居住自由相對受限。

報告中更顯示，房市交易中有很大一部分是改善性換房需求。當中杭州、南京、西安等新一線換房成本均維持在40萬（人民幣，下同）左右，相對京滬動輒超過100萬而言，大多數新一線城市維持在20萬至40萬元水準。

具體觀察，該報告選取的15個新一線城市是成都、重慶、杭州、武漢、西安、天津、蘇州、南京、鄭州、長沙、東莞、瀋陽、青島、合肥、佛山。為更鮮明的對比分析，報告還選取了北上廣深四個一線城市和典型的二線城市共38城，對居住核心指標進行指數化分析研究。

(旺報 )