高市勞工局首辦異國競舞大賽，周六楠梓加工區登場。（高市勞工局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市勞工局首度舉辦移工舞蹈大賽！22日將在楠梓加工區「莊敬堂」舉行「舞力全開菲常High」舞蹈比賽，邀請近20組隊伍參賽，獎項總價值高達6萬，祭出首獎2萬元。除提供移工朋友更多元休閒活動外，另方面因為疫情期間，國內移工亦受限無法返鄉，透過活動舒緩移工思鄉情緒的壓力。

勞工局代理局長陳石圍表示，目前全台移工約70萬名，高雄市有6萬名移工，其中菲律賓移工就占4分之1，超過1萬5000人，大多從事家庭看護或養護機構看護工作，照顧長者及身心障礙者，讓許多家庭能有喘息的機會；或是從事製造業生產及其他重大公共工程建設，增加臺灣在經貿產業上的競爭力，是台灣重要的人力資源，非常感謝移工們的辛勞付出。

大量密集的勞動工作及異國的生活，移工一直承受著相當大的心理壓力，勞工局在協助勞動人力的規劃上，除了與國內勞工朋友相同的補助申請、諮詢輔導等服務之外，也提供生活適應的輔導，並定期安排大型的休閒活動，以慶典活動的型態，讓移工朋友在辛勞工作之餘，也有適當休閒娛樂，保持身心健康，減緩工作壓力以及紓解思鄉心情。

勞工局指出，此次活動，除精彩舞蹈比賽之外，還穿插勞動法令及防疫宣導，現場還有樂團表演及DJ秀串場，並提供精美餐點供參加的民眾取用，促進移工與台灣民眾的交流，歡迎對異國文化有興趣的朋友一起參與。

(中時 )