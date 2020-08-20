高市工務局預計年底前完成24萬盞路燈全面LED化，市區8萬盞路燈也將加裝智能回報系統，便利搶修。（高市府工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

告別傳統照明燈具，高市24萬盞路燈全面LED化，預計年底前完工。高市工務局也將針對市區8萬盞路燈改裝「智能路燈」系統，燈具一但損毀能即刻透過網路回報，節省養工處夜間巡查路燈人力及費用。

高市自2013年起開始逐步汰換高壓鈉氣燈或複金屬燈，截至2019年止已汰換12萬盞LED路燈，不少過保但未損毀的燈具早已光衰，對此工務局也一併全面更新。目前全市35區整體換裝進度已達8成，前金、鹽埕、彌陀及六龜區已全數換裝完成，仁武、大社、田寮、美濃區已達9成，預計年底前全數換裝。

工務局表示，2019年以前來自經濟部能源局的補助有限，7年來只能汰換12萬盞LED路燈。今年起引進民間融資，與兩家LED廠商簽訂「節能及智能路燈PFI（Private Finance Initiative,民間融資提案）」換裝計畫，由廠商裝設全新LED燈具，更換LED所節省電費，再依契約每半年由廠商提出請領。工務局估算，廠商約8年才能回本。

新款LED路燈每盞耗電70瓦，主要幹道如中山路，則選用高亮度100瓦的燈具。工務局預估，每年可節省電費支出約1.08億元、減少耗電量約7000萬度及碳排放量約3.7萬噸。

此外，今年工務局也開始著手針對市區路燈佈建「智能路燈」，在LED上裝有感測黑盒子，一旦偵測到損毀或不亮，透過wifi發設器會回傳到系統，提升搶修效率。

工務局強調，新款LED路燈的照度、亮度都符合規定，針對部分民眾反應刺眼，工程師現場會調整路燈角度或加裝遮光設施來改善。

(中時 )