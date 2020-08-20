交通部今（20）日表示，近年已與各地方政府共同建置完成約7,500公里的自行車道，明年訂為「2021自行車旅遊年」，要讓國內外遊客以「每小時15公里的速度騎遇台灣」，體驗台灣之美，四年後讓台灣成為自行車騎乘大國。

交通部指出，台灣擁有全世界自行車的龍頭品牌，想到自行車，就會想到台灣，未來相當有機會讓台灣成為cycling paradise。明年訂為「2021自行車旅遊年」，刻正展開相關籌劃活動，為此，交通部整合各部會資源，持續優化相關軟硬體設施，希望將階段性成果展現在國人面前。

交通部說，也積極推向國際，讓國內外遊客以「每小時15公里的速度騎遇台灣」，深刻體驗台灣之美，行銷台灣成為世界上最美的「自行車旅遊王國」，更期許四年後可以達成讓台灣成為自行車騎乘大國目標。

交通部上午在行政院會報告「全台自行車道路網建置成果」，行政院長蘇貞昌表示，明年是自行車旅遊年，請交通部整合資源，串連全台自行車路網，不論是主線、環支線或經典旅遊路線，持續優化相關軟硬體設施，讓台灣成為世界上最美的自行車旅遊王國。

蘇貞昌說，他上一次、14年前擔任行政院長時，推動「千里自行車道，萬里步道」，也宣布訂5月5日為「台灣自行車日」，當時還帶頭騎5公里。他表示，聯合國是2018年才訂定6月3日為「世界自行車日」，台灣比聯合國進步10幾年，去年6月2日，他到福隆參加「世界自行車日」活動，9月又核定「環島自行車道升級暨多元路線整合計畫」，四年投入新台幣16億元，優化環島路網、打造國際化自行車路線。

(工商 )