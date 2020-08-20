倫元投顧分析師陳學進表示，台股20日呈現「震盪下殺拉回」的格局，終場下跌416點作收，跌幅3.26％，收在12,362.64點；櫃買指數同步震盪走低，終場下跌7.58點作收，跌幅4.61%，收在156.73點；三大法人持續賣超，外資減碼132.76億元，投信賣超17.03億元，自營商亦賣出103.91億元，惟外資法人於台指期減碼1,348口多單，累計淨多單部位為20,704口，心態呈現謹慎中性偏多。

在「華為冰風暴」利空襲擊、美國聯準會（Fed）會議紀要潑冷水，加上共軍宣布將在台灣海峽及台灣南北兩端軍演，三重利空的襲擊下，包括權值股台積電、聯電，IC載板欣興、南電、景碩，蘋概股大立光、玉晶光，生技股中天、合一、亞諾法等輪番下殺跌停，牽動20日盤中指數一度重挫633點。

個股方面，本周納入投資組合的美德醫療-DR，上半年獲利大賺1.4個股本，20日再飆漲停板，在內外資法人大戶心態積極偏多，只要量價不失控，後市仍有大漲再創新高的機會。

加權指數大漲4,508點過後，若要持續上攻，短線上勢必經過適度整理，但近期成交量保持在2千多億元左右，不利整體行情上攻續漲，因此，20日的重挫大跌，不見得是件壞事。且就過往歷史的經驗來看，若台股出現反轉崩跌的危機，通常都是建立在經濟面出現「泡沫化」的基礎上，但現在各國陸續解封、重啟經濟活動，預期短線經過適度的震盪、換手整理後，就等待量縮價穩，將啟動另一波大行情。

(工商 )