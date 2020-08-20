豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美國聯準會（Fed）認為，短期內全球經濟恐難回歸疫情前水準，影響美股19日四大指數同步走跌，加上美國制裁華為禁令升級，以及台灣製造業產值連六季收黑，導致台股20日同步開低走低，終場跌破12,400點整數關卡，收在12,362點，下跌416點，跌幅3.26％。櫃買指數則以156.73點作收，下跌7.58點，跌幅4.61％。

以技術面觀察，加權指數20日跌破月線後，盤中一度爆量重挫634點，最低回測至12,144點，逼近季線，所幸逢低買盤進場拉抬，留下影線達218點，後續月線12,702點支撐將成反壓，上揚的季線12,053點轉為支撐。財政部次長阮清華表示，國安基金一直沒有退場，新台幣也持續走升，資金動能並未熄火，投資人無須過於悲觀看待行情。

個股方面，本周納入投資組合的國喬，SM目前市況低迷，拉高ABS生產量，推動獲利更上層樓，長線多頭格局不變。

在華為利空持續發酵下，盤面包含5G、蘋概、光通訊、網通等類股修正壓力大，導致表現相對弱勢，台積電20日盤中更一度回測400元大關，所幸權值股尾盤均收斂跌幅，形成收腳下影線。後續應靜待聯發科止跌回穩，連同下游封測的矽格、京元電、日月光等修正完成並出現落底訊號，此前大盤將在季線及月線進行區間整理。

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