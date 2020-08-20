永誠投顧分析師李忠興表示，台股20日因中美談判無限期延後、華為禁令及美股期指下殺等利空影響，加上台海關係趨於緊張，高檔調節賣壓加劇，聯發科、聯電、國巨等指標股重挫下，導致盤中暴跌634點，創1月30日開紅盤後盤中最大跌點，直接灌破月線及12,200點整數關，終場以12,362.64點作收，成交量達3,477.95億元。

利空消息耳語不斷，恐慌情緒充斥盤面下，無論強股弱股20日皆全面殺盤，弱勢股破線家數驟增，多空大數據同步轉弱，未來反彈必須做汰弱留強的動作，但無須恐慌殺在低點，因為線跌深後將伴隨反彈的出現。

連兩日上市櫃融資合計減少約19.6億元，若20日融資再度出現大減，且超過50億元，後續將隨時會有強彈行情可期。至於法人買賣超方面，外資20日續賣132.76億元外，本土資金齊步狂殺，自營商大賣103.9億元，部分來自認購權證的避險標的重挫而被動調節的部位，若後續標的物反彈，自營商必定又會將賣出的部位買回，參考價值不高。

此外，新台幣的升值趨勢仍未改變，顯示資金行情並未消退，投資人不用過度悲觀或積極做空。但個股強弱有別，反彈時一定要汰弱換強，或是汰弱拉高資金比重，等強勢股震盪拉回時，再逢低進場承接。

個股方面，本周納入投資組合的晨訊科-DR，業績開始回溫，股淨比卻僅有62％，13日正式恢復信用交易，市場追價買盤積極。

(工商 )