台北市巷弄門牌的豪宅身價不斐，「信義路五段91巷」門牌是今年最熱門的「豪宅巷」，其中「寶徠花園廣場」今年即有三件交易，實價登錄顯示，最新交易高樓層25樓戶別單價達每坪166萬元。此外，植福路286巷、孝東路五段236巷等也是「巷弄門牌」的熱門億元豪宅路段。

據最新實價登錄顯示，位於信義計劃區的豪宅「寶徠花園廣場」25樓戶別今年6月以總價1.88億元交易，新買家沒有貸款買下，「寶徠花園廣場」雖然該社區屬於巷弄門牌的豪宅，自去年以來迄今已有8件交易，堪稱台北市交易最熱絡的中古豪宅。

多數豪宅社區因其臨主幹道的「黃金門牌」身價加值，不過不少巷弄門牌的豪宅也擁有高身價，根據台灣房屋統計，今年巷弄門牌的中古億元豪宅交易件數，以「寶徠花園廣場」所在的信義路五段91巷最多，其次為「西華富邦」所在的植福路286巷，「筑丰美硯」和「領袖」所在的忠孝東路五段236巷、「青田青」所在的青田街12巷、「忠泰圓舞曲」所在的明水路397巷、「冠德信義」所在的的松德路200巷等，也都是知名豪宅巷弄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大部分的豪宅推案都偏好知名路段正門牌，凸顯建案闊氣的格局和地段身價，而位處蛋黃區巷弄的豪宅不但鬧中取靜，且若巷弄寬夠，基地面積又大，整體規劃得宜，仍有高身價。

以信義路五段91巷為例，「寶徠花園廣場」雖是巷弄門牌，但基地仍屬信義路五段第一排，過去最高身價達每坪193萬元。以「皇翔御琚」聞名的為忠孝東路236巷，也有「國美信義花園」、「冠德花園城堡」、「筑丰美硯」等豪宅社區座落，也是台北市知名的「豪宅巷」。

(工商 )