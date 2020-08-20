受到熱浪和強風影響，美國加州野火災情持續肆虐，其中，舊金山附近的瓦卡維爾市（Vacaville）面臨嚴重威脅，數千人漏夜撤離家園。此外，一架救火直升機值勤時墜毀，造成飛行員喪生。

根據美國《CBS News》和《ABC News 》報導，美國加州從14日起迎來史上最嚴重的熱浪之一，州內各地火災不斷，加州州政府更在18日宣布進入緊急狀態。

受到熱浪和強風影響，美國加州野火災情持續肆虐。（圖／CBS News）

受到熱浪和強風影響，美國加州野火災情持續肆虐。（圖／CBS News）

報導引述加州消防單位的回應指出，目前有多達367個火場，其中23處屬於大規模的野火，已經延燒超過30萬英畝、相當於4.5個台北市的面積，從畫面上可以看到不少住家前院已燒成焦黑，就連民宅也是陷入火海，估計這場野火至少有50棟民宅全毀 、數人受傷、估計約3.5萬戶停電。

不少住家前院燒成焦黑，就連民宅也是陷入火海。（圖／CBS News）

不少住家陷入火海，消防員急滅火。（圖／CBS News）

從記者在報導現場也可以看到，其實火場相當接近民眾的居住社區，包括介於加州首府沙加緬度和舊金山中間的城市，瓦卡維爾，部分居民都必須被迫撤離。估計當地也有50棟建築物因火勢受損，另有4人受傷。

記者在報導現場離火場相當近。（圖／ABC News）

加州著名葡萄酒產地納帕郡和索諾瑪郡也無法逃過野火的肆虐。（圖／CBS News）

加州著名葡萄酒產地納帕郡和索諾瑪郡也無法逃過野火的肆虐。（圖／CBS News）

除了這處社區，加州著名葡萄酒產地納帕郡（Napa）和索諾瑪郡（Sonoma）也無法逃過野火的肆虐，舊金山灣區的火災18日晚間也因強風而擴大，造成火勢蔓延4.6萬英畝，比美國華盛頓特區的面積還大。

加州州長紐森（Gavin Newsom）18日已宣布進入緊急狀態餅表示，「我們正在經歷許多、許多年未見的火災」。由於加州過去3天內遭到雷擊將近1.1萬次，加上熱浪的極端天氣，釀成大火。紐森指出，目前已經紀錄到367場火災，而這個數字很有可能會持續攀升。

加州過去3天內遭雷擊近1.1萬次，加上熱浪釀成大火。（圖／CBS News）

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(中時新聞網)