日前巴菲特的伯克夏（Berkshire Hathaway)公司第二季度的股票持有部位公布。令人驚訝的是伯克夏持有部位中唯一添加的新股票竟是一家黃金公司：加拿大的金礦公司巴里克（Barrick）。一時之間投資者紛紛說現在連巴菲特都看好黃金。但真實的情況是，雖然它的確在伯克夏的持有部位裡，但這家金礦公司真不是巴菲特買的。

對巴菲特有些瞭解的人都知道，巴菲特不分散投資，並且要投的話就是大手筆。這個黃金持有部位只佔伯克夏整體股票持有部位的0.28%，巴菲特如果買的話絕對不會只買這一點。巴菲特和他的搭檔芒格從年輕起就始終保持這種投資風格：如果看好了，就大手筆投入。他們曾經把75%的錢都放在保險公司蓋可（Geico）股票上，卻還覺得自己投資太分散。

他的這種風格目前在伯克夏的股票持有部位中仍然看得出來。蘋果就是個很好的例子，第二季度結束時蘋果公司佔整體持有部位的44%，美國銀行10%，並且近期還在加持美國銀行。這些才是巴菲特的手筆。

伯克夏擁有的股票中，那些小持有部位股票是伯克夏的投資經理Ted Weschler 或者Todd Combs的投資。他們倆的風格和巴菲特完全不同，投資要分散得多。自從他們加入伯克夏以後，伯克夏的股票持有部位裡就多了好多支股票，但每一支持有部位都不高。但巴菲特從來都是讓他們獨立運作，不干涉他們的投資。我們現在看到的伯克夏名下很多小持有部位的股票都是他們的。巴菲特也在以前的股東大會中有解釋。

關於黃金的使用，巴菲特這麼說過：「我們從非洲或者其它地方的洞裡把黃金挖出來，然後把它融化。另外挖一個洞，把它埋進去，再僱人守著。黃金一無用處，火星人看著一定會對此撓頭不解。」黃金因為沒有供需關係，它的價格完全是政府貨幣政策決定。而這恰恰不是巴菲特所看重的。

即使巴菲特要買黃金，他也不可能在目前的這種歷史最高點來買。

從常識來講，政府印錢會造成通貨膨脹，黃金比較保值，但是巴菲特不以為然。他在2019年股東信裡寫到：「那些因為政府長期財政赤字而對未來悲觀的人（我自己也曾這樣很長一段時間）可能注意到在過去77年中我們的國債增加了400倍。那可是40,000%呀。如果你預料到了國債膨脹，怕政府長期赤字，怕貨幣貶值，因此為了保護自己，你在77年前用我第一次購買股票的114.75美元買了3.25盎司的黃金。這種保護的效果怎麼樣呢？那3.25盎司的黃金現在僅值4200美元，算下來的回報比投入同期指數基金回報的1%還要少。」

所以在巴菲特看來，黃金並不能為投資者帶來抵禦通貨膨脹的保護。所以即使今年受疫情影響美國政府大肆印錢，巴菲特這個結論也不會改變。

(中時新聞網)