LEXUS總代理和泰汽車舉辦LC CONVERTIBLE GT旗艦敞篷跑車上市發表會，圖為LEXUS賴光雄本部長與LC CONVERTIBLE合影

LEXUS LC在2017年正式發表後，絕美流線的外型設計及操駕性能，在GT跑車市場廣受峰層買家青睞，短短2個月，年度50台配額即售罄。此次全新LC CONVERTIBLE，延續LC車系GT跑車魅力，並加入軟頂敞篷設計，和泰汽車也特別安排在新開幕的LEXUS北台中旗艦據點正式亮相，588萬元及620萬元兩種價格設定，鎖定高端跑車買家。

LC CONVERTIBLE延續過去LC優雅銳利的線條，搭配軟頂敞篷的設計，不論是在開篷或關篷皆能具有極高的識別度

外觀設計上，LC CONVERTIBLE以打造＂最性感敞篷車＂為設計主軸，延續過去LC優雅卻不失狂野的線條，搭配軟頂敞篷設計，不論開篷或關篷，開在街上，萬種風情，吸睛百分百。

尤其，在頂篷設計上，LC CONVERTIBLE所搭載的高質感軟頂敞篷，以四層式隔音制震設計，於關篷時提供極致的靜謐空間。此外，以鋁、鎂合金材質所打造的輕量化頂篷機構，除可大幅降低敞篷設定為整車帶來的重量負擔，讓車輛得以保有操控靈活性外，並可於時速50公里以下，僅需15秒即可快速開篷，作動絲滑流暢。

為了讓車主一年四季皆能享受御風馳騁的快感，空調設計上，LC CONVERTIBLE所搭載的Open-air Control 智慧型空調管家，在開篷瞬間，可將立即調整空調至最佳狀態，本車更首次搭載頸部加熱系統，搭配座椅與方向盤加熱功能，即使冬季，依然可以恣意享受開篷馳騁。

身為GT旗艦敞篷車型，LC CONVERTIBLE搭載的5.0升V8 自然進氣引擎，高達464匹馬力，搭配10速手自排變速箱，加速快感令人血脈賁張。另外在「可變排氣閥門」及「引擎聲浪響鳴器」的加持下，高轉速聲浪狂野奔放，且ANC主動降噪系統，可以過濾引擎發出的雜亂音頻，保留最清澈純粹的澎湃聲浪。

在操控性上，LC CONVERTIBLE特別加入鋁合金強化裝置與車身抑震拉桿，讓敞篷車體依然保有如COUPE車型的高強度車身，同時採用大量鋁合金及碳纖維材料，導入輕量化的前懸吊及鋁圈來降低車身重量，並針對AVS可變阻尼、轉向、剎車系統進行優化調教，創造出LC CONVERTIBLE 沉穩不失銳利的動態表現。

此次發表，LC CONVERTIBLE也全球限時限量生產Limited Edition車型，以Semi-aniline純白頂級真皮加上湛藍色點綴，交織出前衛典雅兼具的風尚白內裝。此外，門檻踏板上鑲印的Limited Edition字樣，更顯該車的珍貴不凡與車主品味。

除了LC CONVERTIBLE正式亮相，LEXUS北台中旗艦店據點也同時揭牌，寬敞氣派的空間，服務全面升級，特別的是，以職人精神創造出乾淨明亮的廠房，讓所有車主來到北台中旗艦店，不只是保養車子，更能享有最尊榮的享受。更多詳情請洽LEXUS全台展示據點。亦可至LEXUS官方網站或致電客服中心。

規格配備建議售價/LEXUS提供

(中時新聞網)