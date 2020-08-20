2018年，桃園一名梁姓男子狠心弒母37刀，還將媽媽的頭顱從12樓丟下，桃園地院本依家暴殺人罪判處他無期徒刑，不過判決卻在今（20）日大逆轉，被高等法院判轉判無罪當庭釋放。擁有法學背景的國民黨台北市議員張斯綱接受《中時新聞網》專訪表示，不能理解為什麼會這樣子判，「我坦白講，法官在做這個法條的適用跟量刑的時候，幫受刑人想多了一點、幫嫌疑人想多了一點」。

驚世逆子弒母剁頭無罪 張斯綱：法官幫犯嫌想多了

張斯綱認為，就是因為這樣的判決，才會加深人民對法官的不信任感，為何會有「恐龍法官」，就是從這類的判決衍生出來。從之前殺害鐵路警察李承翰的鄭姓嫌犯獲判無罪，加上這次李姓兇嫌弒母剁頭案件，都是以思覺失調或者是精神恍惚為理由獲判無罪，但張指出這不該成為犯嫌為全全脫罪的藉口。「如果讓這樣的人回到社區裡，就像顆不定時炸彈，大家都會很害怕，如果基於人道立場，那也可以把他留在監獄裡面進行矯治啊！如果讓他回到社會，難保他哪一天是否會情緒失控，又做出不理智行為，最後傷害的還是全體大眾。」

桃園逆子殺母砍頭，二審大逆轉改判無罪，高院法官理由是吸毒導致失去辨識能力。判決出爐民眾譁然。（中時資料照）

他說道，這類型的嫌犯應該是要跟社區、社會做隔絕，「第一，吸毒能不能完全根絕，我打問號喔！第二，我們的社會安全系統、社工人員，有沒有辦法24小時緊盯他們，我也打問號。」張斯綱指出，台灣相關法律其實是有的、是完備的，只是如果法官覺得有這個社會責任，又想要挽救這位嫌疑犯，就應該讓他在監獄裡接受完備的心理輔導，避免這樣的憾事一再發生，造成社會上難以抹平的創傷。

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(中時新聞網)