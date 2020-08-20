大村鄉公所鄉長游盛（左）與大葉大學校長梁卓中（右）代表雙方簽約。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大村鄉長游盛20日率領公所團隊至大葉大學，雙方簽立大村大學城產學合作園區意向書，希望結合產、官、學的研發能量，促進大葉大學周邊區域發展，強化大村鄉競爭優勢。

游盛指出，大村鄉位於彰化、員林市兩大發展軸心間，具有一定規模的人口集居，大葉大學設在大村鄉內，希望借重學術的教育暨研發能量，結合八卦山麓生態與在地人文特色，建構綠色休閒觀光商機。

游盛說，從綠色產業、綠色生活體驗，到綠色生科教育，創造大學城綠色環境學習營地。除了鼓勵發展環保、安全、高附加價值的綠色產業，同時配合大村地理優勢，發展串聯鄰近觀光資源，帶動運動休閒風潮。

大葉大學校長梁卓中表示，深耕在地、善盡大學社會責任一直是學校相當重視的一環；為了協助地方鄉鎮解決人口外移、城鄉發展失衡等問題，校方整合工學院、管理學院、設計暨藝術學院、外語學院、生物科技暨資源學院、觀光餐旅學院，與護理暨健康學院7大學院資源，透過師徒制傳承模式，未來將陸續推動綠色能源、環境教育、食品安全、觀光文創、長期照護等計畫，盼雙方攜手合作，能帶動大村地區發展，創造在地共榮。

(中時 )