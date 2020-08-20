農委會8月20日公告修正「適用野生動物保育法之人工飼養、繁殖陸域野生動物種類」及「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」兩項規定，且自9月1日生效。

農委會指出，相關飼主應於公告生效3個月內，也就是11月30日前，向飼養動物所在地之直轄市、縣(市)政府辦理登記，始得繼續飼養；並注意除經主管機關同意者外，不得再行繁殖，如逾期未登記飼養或違反規定繁殖者，處新台幣1至6萬元罰鍰，並可沒入飼養的動物。

農委會指出，修正規定中，在台灣適用野生動物保育法之人工飼養、繁殖陸域野生動物種類，本土陸域物種新增13種、刪除6種；非臺灣地區之國外物種新增72種，刪除13種保育類動物。另有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類，新增美洲綠鬣蜥1種，排除變異型個體。

至於涉及海洋野生動物物種部分，農委會指出，將由海洋委員會另行公告修正「適用野生動物保育法之人工飼養、繁殖海洋野生動物種類」。

林務局指出，適用野生動物保育法之人工飼養、繁殖陸域野生動物種類，這次調整國內陸域野生動物物種共計19種，除參照保育類野生動物名錄，並就其野生族群分布、成年個體族群量、族群趨勢、特有種等各項指標進行科學綜合評估，也加入近年公民科學監測調查成果作為族群現況的評估依據。

林務局指出，經由各野生動物類群專家小組參酌族群監測資料、面臨威脅與商業利用壓力後，決議修正調整納入食蛇龜1種瀕臨絕種保育類野生動物，而金鵐、台灣朱雀、岩鷚、黃胸藪眉、白耳畫眉、栗背林鴝、冠羽畫眉等物種因商業利用壓力大，也予以增列。但就國內族群現況穩定回升之物種，如大田鷸(大地鷸)、藍胸鶉等，則予以刪除。

至於國外物種部分，林務局參考瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）締約國大會進行附錄物種之等級調整，順應國際保育作為，增列瑤山鱷蜥、豬鼻龜、琉球地龜及黑胸葉龜等不易人工繁殖，常以野外捕捉個體混充為人工繁殖，遭受商業利用高度威脅之物種，並刪除河口鱷、馬來長嘴鱷2種鱷魚物種。

另外，「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」，公告美洲綠鬣蜥1種。美洲綠鬣蜥原產中南美洲，因寵物市場需求引進台灣，在台灣因無天敵且氣候合適的環境，現已在野外快速建立族群，造成農業損失、破壞道路與河堤等基礎設施，壓縮本土物種生存空間，影響生態平衡等危害。而其入侵來源多來自人為棄養，為保護國內生態環境，公告其飼養應登記並不得繁殖及任意釋放。

農委會在預告期間收集各界意見後，就白化個體等變異型之美洲綠鬣蜥管理，邀集學者專家、兩爬協會及相關產業代表共商，因變異型個體基因弱化，野外繁殖及生存能力較差，並容易被捕獲，對環境危害性較低，因此一致同意排除變異型個體適用，並由業者與兩爬協會就變異型美洲綠鬣蜥之繁殖、販賣以植入晶片等個體註記方式自主進行履歷管理。

林務局強調，經「適用野生動物保育法之人工飼養、繁殖陸域野生動物種類」公告之物種，其人工飼養繁殖個體，將適用野生動物保育法相關規定，如輸出入、買賣、陳列展示應依該法規定申請同意。

(工商 )