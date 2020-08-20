遊戲股王鈊象(3293)今天召開法說會，公司今年7月營收首次突破7億元，達7.53億元，從去年以來已經多次突破歷史單月新高紀錄，公司指出，商用遊戲機市場受到疫情影響，保守看待表現，但網路遊戲會持續拓展海外市場，下半年整體來看還是相當樂觀，公司會繼續創造更高的營收。

鈊象上半年營收38.5億元，優於預期，年增80.9％，網路遊戲占比達94％，商用遊戲機6％，相較於去年底商用遊戲機占比19％持續下降，也由於網路遊戲比重攀升，讓毛利率由去年底92％到今年6月底提升到96％，上半年每股稅後盈餘達22.26元。

7月營收一舉突破7億元，甚至高達7.53億元，主要六大App《金猴爺》、《明星三缺一》、《金好運》、《滿貫大亨》、《海王寶藏》、《金虎爺》都是同步成長，又以美國博弈遊戲的授權營收有顯著成長關係最大。

針對旗下遊戲《明星三缺一》在大陸下架，鈊象指出，僅影響《明星三缺一》這款遊戲的10％，占總營收只有1％～2％，實際上，上架、下架影響都相當小，且這幾年來上架、下架被退審這些事情都是稀鬆平常。《明星三缺一》營收相當穩定，會在台灣穩定營運。

美國授權遊戲從2017年開始推動，鈊象授權遊戲以《老虎機》、《捕魚機》及賓果為主。鈊象在美國街機部分本來就有優勢，讓授權到美國的遊戲有吸引到原本的目標客群，加上老虎機本身的博奕遊戲及增加賓果玩法，讓豐富度更多元。

美國今年表現相當強勁，配合當地的營運商做營運跟推廣，今年初美國還沒有辦法排上排名，但6月、7月開始快速成長，跟美國市場的特性有關係，7月美國授權營收相較今年初成長6到7倍，排名貢獻度已經來到《明星三缺一》、《金好運》之間，排名第三左右，但美國市場各州有不同的政策，希望合法情形下繼續切入其他各州。

(時報資訊)