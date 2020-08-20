受到新冠疫情影響，央行公布第二季國際收支，會有什麼新經濟現象？央行統計，第二季經常帳中服務收支由上年同期逆差12.2億美元，轉為順差7.5億美元，其中主要是受到旅行收支逆差縮小所致。其中，旅行收入0.94億美元，支出1.93億美元，都是創下歷年的新低紀錄。至於商品貿易順差高達154.9億美元，不但優於第一季也高於去年同期，主要是受到華為事件廠商提前拉貨所致。

央行經研處行務委員蔡惠美表示，第二季商品貿易順差成長，突顯台灣半導體產業的競爭能力，以及遠距商機帶來的需求，甚至是華為事件導致廠商拉貨，都促成了電子零組件的出超擴大。

而在服務收支方面，第二季由往年的逆差轉為順差，旅行收支逆差僅有1億美元，創近10年來新低，主要是疫情延燒重創觀光旅遊，台灣自3月19日實施邊境管制，國人在第二季國人出國年減高達98.9%，也就是去年同期有445萬人次，但今年第二季僅有4.7萬人；而外國人來台旅遊人次年減亦高達99.6%，由去年第二季的307.4萬人次，減至1.3萬人次。

(時報資訊)