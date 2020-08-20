台南市近年推動綠能建設成果獲肯定，台南市長黃偉哲20日獲頒「2020智慧城市卓越貢獻獎」，是獲獎8人中，唯一南台灣的城市市長，黃偉哲受獎時對台南綠能發展領先全台，感到與有榮焉。

黃偉哲在競選台南市長時，即推出人工智慧與綠能政見，近年來逐步兌現，包括台南市沙崙的智慧綠能科學城進度持續、建置低碳運輸系統、智慧電網等低碳智慧環境基礎，打造台南為低碳示範城市。

台南利用日照優勢，率先全台推動陽光電城計畫，全市綠能總備案容量已達1.6GW，預計在2020年底可達2GW。國際綠色和平組織評比6都再生能源治理成效，台南排名第1，顯示台南能源轉型有初步成果。

黃偉哲表示，極端氣候影響，台灣能源用量一再創新高，人口減少，能源使用量反而增加，推動智慧能源使用，刻不容緩。

台南市經發局表示，未來將打造「電網加再生能源」的新供電方案，建構有效商轉模式，落實節能和儲能的目標。

(中時 )