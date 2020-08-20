李志鴻帶人赴縣府抗議，痛批若成交縣庫損失估逾新台幣8000萬元。（李金生攝）

縣府官員回應指出，未來會再檢視一切細節，全程做好把關工作。（李金生攝）

慈濟功德會申請「專案」讓售金門金寧鄉1筆面積2522平方公尺的縣有地，引起鄉親群情大譁，直指全台第3大地主將黑手伸到金門，當地民眾李志鴻今（20）日帶人赴縣府抗議，痛批若成交縣庫損失估逾新台幣8000萬元，要求先暫緩相關作業，並交由全體縣民公投決定。縣府強調依法辦事，允諾進一步檢視和審慎評估。

慈濟功德會看中這筆坐落於金寧鄉北三二劃測段710地號縣有地，2018年市價查估約3102萬9825元，縣有財產審議委員會在同年決議同意處分，縣議會也在日前決議通過專案讓售案。

李志鴻等人指出，鄰近一筆面積相當的私地，最近才以逾1億元成交，來來回回就會讓公庫失血逾8000萬元，縣府豈可當賤售全體縣民公有財的敗家子？不少民眾憂心府、會一起亂搞，斷送下一代的本錢，網路群起撻伐，湧現罷免支持「賣地」議員的聲浪。

李志鴻並說，慈濟功德會是全台第3大地主，內湖鄰近保護區的開發案引起各方抨擊，如今還好意思以弱勢團體名義打金門縣有地的主意，以該會雄厚的財力，若真有心購地做公益，大可去找民間土地才對，而府、會若一意護航，賣地後再配合變更地目，不但違反農發條例「農地農用」的立法精神，讓土地頓時翻倍飆漲，勢必更落實慈濟炒地皮的事實。

李志鴻還說，慈濟功德會若購地成功，即使真的開發運用，也會因占盡緊鄰大路的區位優勢，讓後方另3筆公地無路進出，而淪為失值的「廢地」，屆時豈非要任人宰割，只有接續廉價租售一途？

李志鴻等人陳請縣府懸崖勒馬，先暫緩相關作業，順勢停止這場「鬧劇」，若縣府一意孤行，不排除糾合民意提案連署公投，由全體縣民自決。

縣府則回應指出，相關說法純屬臆測，未來會再檢視一切細節，包括地價評估在內，絕不會有賤售公地情事，同時出售後若無開發運用事實，也會依法收回，全程做好把關工作。

(中時 )