立委賴香伶表示，邀集中央部會官員下鄉聽取第一線教育建設需要，希望能縮短城鄉差距，充實偏鄉教育資源。 （巫靜婷攝）

立委賴香伶20日邀集教育部國教署、體育署等官員，前往苗栗縣通霄鎮公所舉辦教育建設座談會，共有15所國中小學校長、主任參加，針對教學資源充實及場館修繕等項目爭取經費，也討論中央提出「班班有冷氣」政策，學校裝設冷氣與電力支應問題需要協助，國教署回應，將納入專案處理。

今年7月行政院提出全國中小學2年內「班班有冷氣」，政策立意良善，卻也讓城鄉差距問題浮出檯面，20日座談會中，大部分學校均提到裝設冷氣補助與電力設備改善等問題，在縣府財源有限的情況下，希望中央伸出援手幫助偏鄉學校，讓學生們遠離熱傷害。

國教署組長武曉霞回應，為了學習環境努力，國教署會盡力協助，電力改善與冷氣補助等問題，國教署將運用行政院專案，在明年2月前，協助學校進行電力改善與冷氣裝設，至於有關校園安全之設備將優先改善，另外大型改善計畫則邀集學者專家現勘，與學校討論後，待年度汛期過後處理。

賴香伶指出，目前偏鄉教育條例將學校分級，有些學校因鄰近公車站，無法被列為偏鄉學校，但實質仍位處偏鄉，他們既無法獲得偏鄉補助，經費申請也面臨困難，中央政府應針對相關規定進行檢討。15校提出約3000多萬元的設施改善需求，體育署也承諾對於危險失修的跑道、運動場，將盡快協助改善。

(中時 )